Тридцатипятилетний Ханлар Аббасов, директор средней школы № 1 города Лиман Лянкяранского района, считается самым молодым руководителем школы в Азербайджане. На эту должность он был назначен в 28 лет и до сих пор остается самым молодым директором общеобразовательного учреждения в стране.

О том, как работается молодому директору, Аббасов рассказал в интервью Minval.

— В 2013 году я сдал экзамен по приёму на работу педагогов, после чего пять лет проработал учителем азербайджанского языка в одной из школ Джалилабада. В 2018 году, сдав экзамен для смены места работы, получил назначение в Лянкяран. Проработав там год и три месяца, в 2019 году я решил принять участие в централизованном экзамене по приёму на должность директора школы. Тогда мне задали тот же вопрос: «Вы соответствуете всем требованиям, но не рано ли вам становиться директором всего через пять лет работы?»

Однако я пришёл в эту сферу осознанно, потому что искренне люблю профессию педагога. Мой выбор не был случайным — я с самого начала видел себя в системе образования и стремился к развитию в этой области.

— Столкнулись ли вы с какими-либо стереотипами из-за своего возраста?

— В первое время — да. Когда меня назначили директором, мне было всего 28 лет. И конечно, определённое недоверие к моему профессионализму ощущалось. Со временем это прошло, но поначалу приходилось сталкиваться со стигмой. Я старался занимать твёрдую позицию в принципиальных вопросах и аргументированно отстаивать свою точку зрения. При этом всегда придерживался вежливого и уважительного тона — этого требует и профессия педагога, и должность руководителя. Понимал, что изменить устоявшиеся годами подходы и привычки непросто. На это нужно время. Главное — действовать последовательно и показывать результат.

— Было ли сложно добиться уважения в педагогическом коллективе, который значительно старше вас?

— До назначения я работал в совершенно других условиях. Честно говоря, я не задавался целью произвести впечатление или завоевать авторитет. Я просто продолжил работать так, как работал раньше, когда был учителем. Открыто общался с учениками, был вовлечён в школьную жизнь, старался быть справедливым и последовательным. Со временем именно работа и отношение к делу помогли выстроить взаимное уважение в коллективе.

— Чем ваша работа отличается от традиционной модели других директоров?

— Сейчас я возглавляю среднюю школу № 1 города Лиман имени Ильгара Махмудова — ту самую школу, где когда-то начинал работать учителем. Я был назначен сюда повторно, и для меня это особое место. Школа большая, учеников много, и я сразу понял: в одиночку эффективно управлять таким коллективом невозможно. Поэтому сделал ставку на командную работу. Мы привлекли молодых педагогов, которые уверенно владеют современными технологиями и компьютерными навыками. Постепенно у нас сформировалась сплочённая, дружеская команда. Мы назвали себя «профи своего дела», но за этим названием стоит реальная работа и ответственность. Благодаря такому подходу нам удаётся успешно справляться с поставленными задачами и внедрять современные методы управления школой.

— Какие новшества вам удалось принести в работу?

— Я бы не сказал, что я принес новшества, это всегда было в системе образования — привлечение родителей в школьную деятельность. Мы привлекли их, чтобы повысить качество образования. Результаты учащихся нас не удовлетворяли, да и сегодня есть к чему стремиться. Мы решили сотрудничать с родителями, ежемесячно предоставляя им отчеты о проделанной работе. Проводим мониторинг достигнутых успехов среди школьников, приводим сравнительный анализ, демонстрируем показатели с помощью слайдов, насколько мы отстаем или продвинулись вперед.

Я еще считаю, что там, где нет дисциплины, не может быть и речи об успехе. В этом плане нам сильно помогают родители, которые следят, чтобы дети регулярно посещали занятия и были готовы к урокам. Еще мы переводим внутришкольное оценивание в электронный формат. В нашей школе реализуется проект Министерства науки и образования «Цифровые навыки». Для этого школа обеспечена достаточным количеством компьютеров и интернетом. Считаю, что это дает нам определенные преимущества. Правда, порой не все учащиеся и педагоги в первое время могут хорошо усвоить электронные навыки, но поскольку этот процесс начался с учащихся, в будущем нам будет легче.

— Как считаете, чего больше всего не хватает современной школе?

— Главным условием является наличие современного оборудования. Если в мое детство я пытался старательно учиться, то современным детям учиться не интересно. Учеба не привлекает их. Чтобы завладеть их вниманием, нужны «умные доски», проекторы. Традиционные методы обучения уже не эффективны. Поэтому считаю, что современные школы должны быть оснащены современным оборудованием и профессиональными кадрами, которые могут работать с технологиями. Прежние педагоги, но из-за отсутствия таких технологий сложно освоить новые навыки.

— Как вы считаете, нужно ли ставить оценки в младших классах, что делают наши учителя и не делают за рубежом?

— Согласно современному курикулуму, оценки «4» и «5» вышли из обихода. В том, что учителя оценивают детей оценками, есть немного роль родителей. Например, я сам не пишу пятерки. Мы этот вопрос решили с родителями наших учеников. Давая «пять, «четыре», «три», трудно оценить знания ребенка. Формативное оценивание дает более точный результат. Мы словами можем лучше описать способности учащегося, где он успевает, а где немного отстает.

— Во всех школах, независимо от страны, время от времени происходят различные неприятные инциденты. Как вы работаете над тем, чтобы свести их к минимуму?

— Начиная с 19 марта прошлого учебного года (2024–2025), у нас зафиксировано резкое сокращение неприятных ситуаций, которые могут возникать в школе. Одновременно контролировать более 800 учеников — задача непростая. По сравнению с прошлым годом количество конфликтов значительно снизилось. Этого удалось добиться после установки системы видеонаблюдения. Сегодня наши камеры охватывают не только здание школы, но и весь периметр двора. В результате число драк фактически сведено к нулю — там, где ведётся видеонаблюдение, уровень дисциплины заметно выше.

Считаю, что камеры сыграли важную роль в укреплении порядка и безопасности. Когда я был назначен директором этой школы, 23 сентября 2024 года, поначалу было сложно держать всё под контролем. В школе тогда функционировали 37 классов, и мне приходилось обходить их по несколько раз в день. Это было непросто, особенно с учётом того, что школа работает в две смены.

— Запрещаете ли вы использование смартфонов школьниками?

— Да, у нас действует строгий запрет на использование смартфонов во время учебного процесса. При входе в школу дети обязаны сдавать телефоны. Затем администрация и педагоги дополнительно следят за тем, чтобы ни у кого устройство не оставалось при себе. Если возникает подозрение, что у ученика есть смартфон, его передают дежурному у входа в здание, и после окончания занятий телефон возвращается владельцу.

В прошлом году внедрение этой меры далось непросто, часть родителей поначалу не хотела мириться с запретом. Однако со временем все привыкли к новым правилам. Кроме того, активное обсуждение темы ограничения мобильных телефонов в школах в социальных сетях сыграло положительную роль. Родители возмущались тем, что телефоны их детей забирали. Мы старались объяснить, что школьники запускают стримы в Тик-Ток, мешают соседям по парте. Были те, кто соглашался с нами и те, кто нет. Но такой проблемы больше нет.

— Под таким объемом работы не чувствуете ли давления на себя?

— Здесь время проходит незаметно. Я бы не сказал, что работа давит, напротив, чувствую себя более ответственным.