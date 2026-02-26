Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что не видит в 2026 году предпосылок для сохранения крепкого курса рубля и ожидает его на уровне 90–95 рублей за доллар к концу года. Об этом он сообщил во время конференц-звонка с аналитиками.

По его словам, текущие макроэкономические показатели не позволяют рассчитывать на устойчивый курс в районе 80 рублей за доллар. В прошлом году положительное сальдо платежного баланса составляло около 40 млрд долларов, тогда как в этом году, по прогнозам, оно может снизиться до 10 млрд. При таких параметрах сохранение прежнего курса выглядит маловероятным.

Греф отметил, что оценки коллег несколько более консервативны и предполагают диапазон 85–90 рублей за доллар, однако его личные ожидания на конец года находятся в пределах 90–95 рублей.

Он также подчеркнул, что для ослабления рубля необходимо сокращение операций зеркалирования. По словам Грефа, заявление министра финансов Антона Силуанова о снижении цены отсечения может повлиять на объем этих операций. Если зеркалирование будет уменьшено, динамика курса изменится достаточно быстро, и рубль пойдет вниз.