Иран рассматривает возможность предложить США финансовые стимулы, включая инвестиции в нефтегазовый сектор, чтобы убедить президента Дональда Трампа пойти на соглашение по ядерной программе и избежать конфликт. Источник Financial Times описал эти предложения как «коммерческую золотую жилу», специально рассчитанную на любовь Трампа к выгодным сделкам. Официальных предложений пока не поступало, заявили американские чиновники.

На переговорах в Женеве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Трамп предупредил Тегеран о «плохих последствиях», если соглашение не будет достигнуто в течение 15 дней.

Не только Иран, но и другие страны, включая ЕС, Японию и Саудовскую Аравию, пытались привлечь внимание Трампа крупными инвестициями и закупками. Россия пошла дальше всех: спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев предложил сделки на $14 трлн — в 5,6 раза больше ВВП России и почти половину ВВП США, включая совместную разработку Арктики и строительство тоннеля под Беринговым проливом.

Эксперты отмечают, что эти суммы далеки от реальности и служат лишь для впечатления американского лидера, чтобы удерживать его внимание в вопросах мирного урегулирования и давления на Киев.