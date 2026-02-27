На WUF13 будет возможность представить международному сообществу опыт Азербайджана в сфере градостроительства и архитектуры. Об этом на брифинге, посвящённом подготовке к Всемирному урбанистическому форуму (WUF13), заявила заместитель Национального координатора WUF13 и заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Гюльшан Рзаева.

По её словам, начиная с 2022 года, в сфере градостроительства Азербайджана произошли значительные изменения. В частности, были реализованы и продолжают реализовываться совместные проекты со структурами ООН, выдвинут ряд инициатив, направленных на совершенствование городской среды и внедрение современных подходов в архитектуре и планирование территорий.

«Существует стратегическая связь между объявлением текущего года в нашей стране “Годом градостроительства и архитектуры” и проведением WUF13 в Азербайджане. Это отражает приоритетность данной сферы в государственной политике и стремление интегрировать национальный опыт в глобальную повестку», — отметила Рзаева. Она подчеркнула, что в условиях стремительной урбанизации города во всём мире сталкиваются с серьёзными вызовами.

«Несмотря на то, что урбанизация является объективным и во многом позитивным процессом, она также оказывает влияние на изменение климата, инфраструктурную нагрузку и социальный баланс. WUF13 будет посвящён именно этим вопросам. В рамках форума планируется выдвижение инициатив и обсуждение конкретных решений по климатической повестке, а также анализ путей преодоления жилищного кризиса», — сказала она.

По словам Рзаевой, согласно исследованиям ООН, около 3 миллиардов человек в мире испытывают нехватку достойного жилья. В этой связи особую актуальность приобретает обсуждение вопросов безопасного, устойчивого и доступного расселения.

«WUF13 станет важной платформой для выработки практических подходов к решению этих проблем. В рамках конференции мы также представим наработки Азербайджана в сфере комплексного развития территорий, модернизации городской инфраструктуры и обеспечения устойчивого градостроительства», — добавила заместитель руководителя аппарата.