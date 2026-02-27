Генеральная прокуратура Казахстана приступила к проверке возможных связей местных чиновников с американским финансистом Джеффри Эпштейном, включая выяснение его возможных контактов с бывшим премьер-министром и экс-главой Комитета национальной безопасности страны Каримом Масимовым.

«Генеральная прокуратура совместно с другими ведомствами проверяет эти сведения — имели ли место такие факты или нет», — заявил журналистам генеральный прокурор Берик Асылов. На вопрос о том, проводится ли проверка возможных связей Эпштейна с Масимовым, он ответил: «Предварительная проверка начата».