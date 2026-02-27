На брифинге для журналистов, посвящённом подготовке к Всемирному урбанистическому форуму (WUF13), Эльдар Рассулов, менеджер по связям с общественностью Азербайджанской операционной компании WUF13, рассказал о ходе подготовки и ключевых мероприятиях форума.

По его словам, подготовка уже перешла в решающую фазу. В настоящее время продолжаются работы на официальной площадке мероприятия — в Бакинском Олимпийском стадионе, где запланировано 350 партнёрских мероприятий и крупнейшая международная выставка по градостроительству Urban Expo, что раскинется на 35 тысяч квадратных метров. В работе выставки примут участие зарубежные города, муниципалитеты, региональные и международные организации, академические институты, фонды и частные компании.

Особое внимание уделяется работе с медиа: на территории стадиона будет функционировать Медиа-центр WUF13 с оборудованными зонами для прямых трансляций, интервью, пресс-конференций и stand-up-съёмок. Также в рамках форума действует Программа волонтёров.

«Для участия в ней подали заявки 16 тысяч человек. После завершения собеседований и успешного прохождения тренингов 2 500 волонтёров будут задействованы в различных направлениях работы форума», — отметил Рассулов.

Организаторы подчеркнули, что форум создаёт все условия для комфортного пребывания участников и представителей медиа, а также станет масштабной платформой для демонстрации опыта Азербайджана в области урбанистики, архитектуры и развития городской инфраструктуры.