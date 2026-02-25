В Баку и местами на Абшеронском полуострове с вечера 27 февраля до 2 марта ожидаются переменные осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в отдельных местах осадки могут усилиться, преимущественно в вечерние и ночные часы перейти в мокрый снег.

В районах Азербайджана со второй половины дня 26 февраля до 2 марта также ожидаются переменные осадки, в некоторых местах прогнозируется снег. Местами осадки будут интенсивными, поэтому возможно повышение уровня воды в реках.

В некоторых горных и предгорных районах ожидается гололёд на дорогах.

Температура воздуха в стране по сравнению с предыдущими днями понизится на 5–8 градусов.