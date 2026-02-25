В рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» (IPCP) между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2026 год, в Баку проводится консультативная встреча.

Как сообщает минобороны Азербайджана, на консультативной встрече, являющейся важной частью Программы оценки и отзывов Концепции оперативных возможностей НАТО (КОВ), была представлена информация о планировании и подготовке к проведению в нашей стране в июне текущего года учений подразделений КОВ по «самооценке первого уровня» (SEL-1).

Основная цель встречи с участием представителей Министерства обороны и иностранных экспертов состоит в уточнении и утверждении оценочных вопросов, составленных для проверки боевой подготовки подразделений, недавно заявленных в программу КОВ, их обеспечения и снабжения, а также уровня соответствия подразделений стандартам НАТО.