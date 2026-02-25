Представители стран «коалиции желающих» признали, что возможное размещение миротворческих сил в Украине потребует согласия президента России Владимир Путин. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на военные и дипломатические источники.

По данным издания, продвигаемый Великобританией и Францией план по обеспечению режима прекращения огня может быть сорван в случае отказа Москвы. Ряд стран — участниц коалиции в частном порядке дают понять, что готовы направить военных лишь при одобрении России. В противном случае формат присутствия придется пересматривать.

Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что если Москва сочтет иностранный контингент законной целью, миссия окажется под угрозой. Другой источник отметил, что европейские правительства фактически предоставляют Кремлю право вето на реализацию инициативы.

В коалицию входят не менее 26 государств, включая ряд стран ЕС, а также Турцию, Норвегию и Исландию. Великобритания и Франция заявили о готовности направить в Украину войска и вооружение для поддержки возможного мирного соглашения. Однако в оборонных кругах признают, что развертывание сил остается скорее гипотетическим, учитывая давние возражения Москвы против присутствия войск НАТО в Украине.

На этом фоне Служба внешней разведки России обвинила Лондон и Париж в подготовке отправки ядерного оружия в Киев. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о намерении обсудить этот вопрос с Вашингтоном.

В совместном заявлении лидеры Великобритании, Франции и Германии пообещали усилить санкционное давление на Россию. Лондон объявил о новом пакете ограничений, направленных на энергетические доходы и поставщиков военной продукции.

Как отмечает The Telegraph, разногласия внутри коалиции по вопросу отправки войск могут осложнить усилия Киева по достижению устойчивого мира.