Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 27 февраля. Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью парламента, в повестку заседания включены 9 вопросов:

1.Законопроект о внесении изменений в Закон «О кинематографии» (третье чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс и в Закон «О приобретении земель для государственных нужд» (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, в законы «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» и «О трудовых пенсиях» (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О недрах» (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Закон «Об автомобильном транспорте» (второе чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и в Закон «Об образовании» (первое чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Закон «О культуре» (первое чтение).