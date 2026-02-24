В Европейском союзе подписан документ о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. При этом средства планируется выделить только весной текущего года.

Как сообщила председатель Европейского парламента Роберта Метсола в социальной сети X, документ о кредитной поддержке был подписан от имени Европарламента.

Она отметила, что кредит необходим для обеспечения функционирования жизненно важных государственных услуг, поддержания обороноспособности Украины, укрепления общей безопасности и продвижения идеи устойчивого мира, а также для закрепления будущего Украины в европейском пространстве.

Сообщается, что таким образом в ЕС утверждены два из трех ключевых документов, необходимых для выделения кредита Украине. Однако третий документ, предусматривающий внесение изменений в долгосрочный бюджет Европейского союза, заблокирован Венгрией.