Глобальная политическая архитектура вступила в период глубокого перелома и привычные институты международного права теряют способность удерживать мир в рамках прежних правил. На этом фоне формирование Совета мира по инициативе президента США Дональда Трампа стало не просто дипломатическим эпизодом, а символом появления альтернативной системы глобального управления. Инициатива, изначально связанная с урегулированием ситуации в Газе, стремительно вышла за пределы регионального мандата и превратилась в площадку, претендующую на роль параллельного центра принятия решений.

Страны тюркского мира оказались среди тех, кто быстрее других уловил изменение политической логики. Азербайджан, Турция, Казахстан и Узбекистан проявили редкую для международной дипломатии согласованность и продемонстрировали готовность участвовать в формировании новых механизмов безопасности. Для Азербайджана участие в Совете мира стало продолжением независимого внешнеполитического курса, который строится на стремлении к справедливому и реалистичному мироустройству. Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно подчеркивал необходимость реформирования ООН и Совета Безопасности, указывая на то, что существующая система не отражает современный баланс сил и не способна предотвращать конфликты. Эти идеи сегодня звучат особенно убедительно, поскольку кризис ООН стал очевидным даже для тех, кто долго защищал её исключительную роль.

Турция, обладая уникальным положением между Западом и Ближним Востоком, использует Совет мира как инструмент расширения своего дипломатического влияния в регионе. Анкара стремится закрепить статус посредника, который способен говорить с Вашингтоном, арабскими странами и Европой на равных. В этой конфигурации тюркские государства выступают не как периферийные участники, а как самостоятельный центр силы, который готов предлагать решения, а не просто реагировать на чужие инициативы.

Большинство стран ЕС отказались от полноценного участия в Совете мира, объясняя это юридическими сомнениями и опасениями подрыва роли ООН. Однако за этим формальным объяснением скрывается более глубокая проблема. Европа, погруженная в экономическую стагнацию и внутренние противоречия, утратила способность к стратегическому маневру. Она предпочитает выжидать, даже когда мир стремительно меняется. Тем не менее внутри ЕС нет единства. Италия, Румыния и Кипр согласились участвовать в статусе наблюдателей, стремясь сохранить влияние на процесс, который развивается независимо от Брюсселя. Венгрия пошла еще дальше и приняла приглашение президента Трампа, подтвердив свою особую позицию в европейском сообществе. Будапешт давно выстраивает собственную внешнюю политику, а тесные отношения Виктора Орбана с лидерами тюркских государств, в частности с президентом Алиевым, делают Венгрию своеобразным мостом между Востоком и Западом.

Тем временем сам Совет мира приобретает очертания структуры, которая может стать конкурентом ООН. И хотя на начальном этапе Совет мира не станет полной заменой ООН, но он может подорвать её монополию, если будет демонстрировать эффективность там, где ООН бессильна. Именно это делает инициативу Трампа столь значимой. Она отражает растущий запрос государств на новые механизмы, которые не зависят от устаревших процедур и политических блокировок.

Страны члены Организации Тюркских Государств видят в этой трансформации шанс укрепить собственную субъектность. Они действуют быстрее и гибче, чем многие традиционные игроки, и стремятся занять место в формирующейся архитектуре. Европа же рискует оказаться в положении наблюдателя, который лишь комментирует процессы, но не влияет на них.

Первое заседание Совета мира стало моментом, когда глобальный сдвиг перестал быть теорией и превратился в состоявшуюся политическую реальность. Мир вступает в эпоху институционального плюрализма, где несколько центров силы будут конкурировать за право определять правила большой игры. В этой новой системе Турция и Азербайджан уже заняли активные позиции, тогда как многие европейские столицы продолжают цепляться за привычные форматы, которые теряют эффективность.

Именно поэтому участие тюркского блока в Совете мира является не просто дипломатическим жестом, а осознанным стратегическим выбором. Эти государства понимают, что эпоха пассивного ожидания закончилась. Те, кто готов действовать, будут формировать будущее, а те, кто предпочитает выжидать и сомневается, рискуют остаться на обочине истории.

Тогрул Гасанзаде, выпускник Европейского Университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере, магистр европоведения