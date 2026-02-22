Главарь одного из крупнейших наркокартелей Мексики «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, известный под прозвищем Эль Менчо, ликвидирован в ходе спецоперации вооруженных сил страны. Об этом сообщила газета Milenio со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, лидер преступной группировки был убит в воскресенье во время операции армейских подразделений в муниципалитете Тальпа-де-Альенде штата Халиско.

После действий силовиков члены картеля начали перекрывать автомобильные трассы в шести регионах страны, включая штаты Халиско, Мичоакан, Колима, Тамаулипас, Гуанахуато и Агуаскальентес.

Сервантес считался самым влиятельным наркобароном Мексики после ареста Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо. Картель CJNG контролирует значительную часть наркотрафика и ведет деятельность во многих штатах страны.

