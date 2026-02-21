Владельцы квартир на территории бывшей улицы Советской в Баку поднимают вопрос о размере компенсаций за изымаемое жильё. Как сообщает Minval особенно обеспокоены собственники малогабаритных квартир площадью 24–26 кв. м.

По словам граждан, за один квадратный метр предлагается 2700 манатов. Таким образом, за квартиру площадью 26 кв. м сумма компенсации составляет около 70 200 манатов. Однако жители утверждают, что на эти средства невозможно приобрести даже однокомнатную квартиру в соседних районах — вблизи станции метро Низами или в других частях Ясамала.

«Какие права имеют владельцы маленьких квартир? Какие нормы закона защищают граждан? Как действовать в такой ситуации?» — задаются вопросами жители.

Горожане отмечают, что предложенная сумма не позволяет приобрести равноценное жильё в том же районе, что, по их мнению, нарушает принцип справедливой компенсации.