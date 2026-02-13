Совокупный убыток российских компаний за первые 11 месяцев 2025 года достиг рекордных 7,5 триллиона рублей — максимального показателя за всю историю наблюдений. Об этом говорится в докладе «Социально-экономическое положение России», опубликованном в «Известиях».

Доля убыточных предприятий выросла до 28,8%, что стало наибольшим значением с 2020 года, когда экономика сталкивалась с последствиями пандемии. В сумме с убытками столкнулись 18,2 тысячи компаний. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года потери составили около 7 триллионов рублей, а в 2023-м — примерно 4 триллиона.

В Минэкономразвития России пояснили, что на экспортно ориентированные отрасли повлияли снижение спроса, усиление конкуренции и замедление темпов мировой экономики. На внутреннем рынке доходность бизнеса сдерживает высокая ключевая ставка Центробанка, что приводит к сокращению спроса и уменьшению инвестиций в развитие производств.