Любые атаки на гражданское население и инфраструктуру являются грубым нарушением международного права, включая нормы международного гуманитарного права и Женевские конвенции. Сегодня с территории Ирана были совершены атаки беспилотниками на здание Международного аэропорта Нахчывана и вблизи здания школы в селе Шекерабад. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Аппарата омбудсмена Азербайджана.

В заявлении подчеркивается решительное осуждение преднамеренных атак, направленных против гражданских объектов и повлекших ранение гражданских лиц, выражается призыв к международной общественности дать надлежащую оценку этому террористическому акту.

Отмечено, что уважение суверенных прав государств и защита гражданского населения и объектов являются обязательствами каждого государства-члена в соответствии с Уставом ООН. Подчеркнута необходимость тщательного и оперативного расследования инцидента в соответствии с международным правом, наказания виновных и принятия мер для предотвращения повторения подобных случаев.