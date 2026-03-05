ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) организовало очередные рейсы по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку.

В AZAL указали, что с учетом сложившейся ситуации в целях обеспечения для граждан Азербайджана альтернативного маршрута транспортного сообщения между Баку и Нахчываном составлен график полетов по маршруту Баку-Ыгдыр-Баку.

Пассажиров просят прибывать в аэропорт не менее чем за полтора часа до вылета и иметь при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.

В случае каких-либо изменений в расписании рейсов пассажирам будет предоставлена подробная информация.

Расписание рейсов, запланированных на 6 марта 2026 года, выглядит следующим образом: