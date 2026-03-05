Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в Управление по коммуникациям Администрации президента Турции в социальных сетях.

В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, ситуацию в регионе и глобальные вопросы. Эрдоган отметил, что Анкара внимательно отслеживает развитие событий в Иран и выразил сожаление в связи с гибелью мирных жителей.

«Затягивание конфликта в Иране приведет к дестабилизации не только в регионе, но и во всем мире. Турция прилагает интенсивные усилия для возобновления дипломатического формата», — подчеркнул президент Турции.

Эрдоган также акцентировал внимание на важности усиления оборонного сотрудничества между союзниками по НАТО на фоне эскалации в регионе.