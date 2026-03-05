В четверг, 5 марта, Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр. Лейле Алиевой была предоставлена подробная информация о центре.

Сообщается, что Бакинский городской наркологический центр, являющийся первым наркологическим медицинским учреждением в Азербайджане, был основан в 1980 году. Ранее он функционировал как Бакинский городской наркологический диспансер.

Отмечено, что в тот период, когда наркология отделилась от психиатрии на основе борьбы с алкоголизмом, началось создание наркологических учреждений. В Азербайджане первым был открыт именно этот наркологический центр.