Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно выйти с европейского газового рынка и сосредоточиться на более выгодных покупателях. Такое решение, по его словам, связано с намерением ЕС постепенно отказаться от российского газа.

«Планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, включая сжиженный, а в 2027 году – еще более строгие ограничения вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. Возможно, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что в данном вопросе отсутствует политическая подоплека. «Если нам через месяц или два закроют поставки, разве не лучше самим сейчас прекратить и сосредоточиться на странах, которые являются надежными партнерами?» – добавил российский президент.

При этом Путин уточнил, что это пока «мысли вслух», а окончательного решения по вопросу выхода с европейского рынка не принято.