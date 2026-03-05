В четверг, 5 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербадйжана.

В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов решительно осудил атаки беспилотников, совершенные Исламской Республикой Иран по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, и выразил решительный протест в связи с этими атаками. Он подчеркнул, что эти атаки на территорию Азербайджана противоречат нормам и принципам международного права и способствуют усилению напряженности в регионе.

Иранский министр выразил обеспокоенность по поводу ударов беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. Он заявил, что иранская сторона и военные начали расследование данного инцидента. Арагчи также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим мирным жителям.

Азербайджанская сторона довела до сведения, что ожидает извинений со стороны Ирана за данную атаку, предоставления разъяснений по результатам расследования в кратчайшие сроки, а также принятия необходимых мер для недопущения повторения подобных случаев в будущем.