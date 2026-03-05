5 марта заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора пакистанская сторона выразила глубокую обеспокоенность в связи с атакой дронов, совершенной против Азербайджана.

Подчеркивалось, что подобные действия, способные привести к широкой эскалации в регионе, являются неприемлемыми.

Джейхун Байрамов заявил, что «мы ожидаем от Ирана разъяснения по этому вопросу и предоставление соответствующего объяснения в короткие сроки».

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.