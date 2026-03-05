Террористический акт с иранской стороны против Азербайджанского государства вынудил президента Азербайджана Ильхама Алиева созвать сегодня заседание Совета безопасности, чтобы поставить перед силовыми структурами страны конкретные задачи с целью обеспечения территориальной безопасности. Таким образом, Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения Азербайджана приведены в состояние боевой готовности номер один и к проведению любой операции. От Ирана же Азербайджан ждет объяснений.

И вот тут приходит осознание того, насколько дальновидна политика президента. Решение азербайджанского руководства сохранять закрытыми сухопутные границы на фоне нарастающей нестабильности в регионе сегодня выглядит не просто оправданным, но и стратегически дальновидным. На фоне войны и политической турбулентности на Ближнем Востоке, включая ситуацию вокруг Ирана, этот шаг демонстрирует взвешенный подход властей страны к вопросам национальной безопасности и внутренней стабильности.

С 2020 года, с периода пандемии коронавируса, Азербайджан придерживается политики закрытых сухопутных границ, и, как оказалось, вполне оправданно, исходя из более широких соображений безопасности и региональной нестабильности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что эта мера позволила предотвратить серьезные угрозы.

Выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджана седьмого созыва еще в 2024 году, азербайджанский лидер заявил: «С полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф».

При этом глава государства также отметил, что даже при закрытых границах периодически фиксируются опасные действия, которые своевременно пресекаются силовыми структурами.

Ситуация вокруг Ирана и общая эскалация на Ближнем Востоке лишь усиливают аргументы в пользу осторожной пограничной политики. В условиях войны и нестабильности соседние регионы могут становиться источником различных угроз и рисков, начиная от нелегальной миграции, заканчивая проникновением диверсионных групп.

Если бы сухопутные рубежи Азербайджана были открыты, страна могла бы столкнуться сразу с несколькими серьезными вызовами. Любая война сопровождается активизацией экстремистских и террористических структур. Через открытые границы такие группы могут использовать поток беженцев и мигрантов для проникновения на территорию соседних государств. Поскольку регион Южного Кавказа давно находится в фокусе интересов различных международных игроков, то в условиях кризиса возрастает вероятность активизации шпионских сетей, которые могут использовать открытые границы для сбора информации или проведения диверсий.

Кроме того, не ошибемся, если скажем, что любой крупный военный конфликт вызывает движение населения. Если бы Азербайджан полностью открыл сухопутные рубежи, страна могла бы столкнуться с масштабным притоком людей, что неизбежно создало бы нагрузку на инфраструктуру, социальные службы и систему безопасности.

В сложившихся условиях стабильность – важный стратегический ресурс и Азербайджан в последние годы делает ставку именно на него, откуда как следствие вытекают: устойчивое развитие, инвестиционная привлекательность и масштабные инфраструктурные проекты. А для реализации указанных задач ключевым условием остается внутренняя стабильность.

Президент Азербайджана прямо указывал, что безопасность и спокойствие внутри государства являются фундаментом для экономического роста и привлечения инвестиций.

«Все знают, что ни одно государство не может развиваться без стабильности. Сегодня все прекрасно видят положение стран с нарушенной стабильностью и их судьбу. Стабильность – это главное условие для безопасности, развития, привлечения иностранных инвестиций», — заявил Алиев.

На фоне войн и конфликтов в различных частях мира Азербайджан стремится не допустить переноса внешней турбулентности на свою территорию, что само по себе является результатом дальновидной стратегии.

События последних лет стали маркером того, что решение сохранить закрытые сухопутные границы было не ситуативной мерой, а частью долгосрочной стратегии обеспечения безопасности. В условиях, когда многие государства сталкиваются с последствиями нестабильности, Азербайджан демонстрирует выверенный подход предотвращения угроз, а не затратной борьбы с их последствиями. Поэтому сегодня, когда рядом разгораются новые конфликты, становится очевидно, что выбранная Баку линия была рациональной и абсолютно оправданной.