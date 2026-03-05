С экономической точки зрения повода для беспокойства относительно безопасности магистрального трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан на фоне обострения военной ситуации в регионе нет. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмин Гарибли в комментарии для Minval Politika коснулся вопроса безопасности трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Отметим, что полковник армии в отставке, генеральный директор TheNatConvo, советник министра обороны США и военный аналитик Дуглас Макгрегор на своей странице в X написал, что якобы баллистическая ракета, выпущенная вчера в сторону Турции, была предназначена для подрыва нефтяного терминала на территории Грузии, в частности трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который на 30% обеспечивает Израиль нефтью. При этом он сослался на свои источники в регионе.

По словам экономиста, Иран всегда ревностно относился к данному проекту. Сегодня в мире наносятся удары по нефтяным объектам, например в Саудовской Аравии бомбят именно нефтяные месторождения. Это не военные объекты, а стратегические.

«Поэтому я считаю, что сегодня европейское сообщество, куда Азербайджан отправляет энергоносители, и другие страны должны быть заинтересованы в защите трубопроводов. Тем более еще не лето. Если попытаются как-то испортить зарубежные связи, в частности наш экспорт, я думаю, что эти страны должны сегодня помочь нам. Но в принципе, у нас есть соответствующие ресурсы для того, чтобы в кратчайший срок мы смогли бы восстановить трубопроводы в случае повреждения. Получая экономические дивиденды, мы получаем и политические дивиденды тоже», — сказал эксперт.

Гарибли подчеркнул, что ревностное отношение соседа к Азербайджану связано не только с трубопроводами, есть множество других причин. Сегодня обстановка вокруг Азербайджана может послужить хорошим посылом для мировой общественности, в частности должно быть учтено, что вблизи Ирана есть страна, которая немало приложила усилий для обеспечения энергобезопасности европейских стран.

Он отметил, что временный вывод из строя БТД для экономики в целом не будет иметь серьезных последствий, особенно на фоне существующих договоров о стратегическом партнерстве с Турцией, с США и т.д.