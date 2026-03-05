Более 73 тонн семенного картофеля, ввезенного в Азербайджан из Грузии и Турции, уничтожено по итогам фитосанитарного контроля. Об этом сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

По данным ведомства, в рамках контрольных мероприятий инспекторы исследовали образцы двух партий продукции. Речь идет о 48 750 килограммах семенного картофеля, импортированного ООО ROSTA M из Грузии, а также о 24 800 килограммах, ввезенных из Турции физическим лицом Саныевым Хайямом Асад оглу.

Лабораторные исследования выявили в клубнях опасное карантинное заболевание — кольцевую бактериальную гниль.

«Принято решение о вывозе партий продукции за пределы таможенной территории и их уничтожении», — говорится в официальном сообщении.