Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, первый заместитель министра обороны Керим Велиев провел телефонные разговоры с начальниками Генштабов Турции и Венгрии — генералами Сельчуком Байрактароглу и Габором Бёрёнди .

Как сообщили в Министерство обороны Азербайджана, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества между странами, а также региональной безопасности в свете последних событий.

В ходе беседы Байрактароглу и Бёрёнди подчеркнули, что атаки иранских беспилотников по гражданской инфраструктуре на территории Нахчывана противоречат нормам международного права.

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Саудовская Аравия Файяд бин Хамед Аль‑Ровайли через военного атташе своей страны в Азербайджане передал, что Эр-Рияд выступает против подобных атак и готов при необходимости оказать поддержку.

Генерал-полковник Керим Велиев, в свою очередь, поблагодарил коллег за выраженную позицию и поддержку Азербайджана.