Союзники США должны безоговорочно поддерживать операцию против Ирана, заявил The New Yotk Post американский президент Дональд Трамп.

«У нас много победителей, но Испания — лузер, а Великобритания очень разочаровала. [Испания] очень враждебно настроена по отношению к НАТО», — сказал он.

«Мадрид не платит взносы и был единственным, кто голосовал против 5-процентной доли оборонных расходов от ВВП, «они очень враждебно настроены ко всем» продолжил республиканец. «Мы не командные игроки, и мы не собираемся быть командными игроками и в отношении Испании», — подчеркнул Трамп.