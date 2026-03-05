Президент России Владимир Путин заявил, что военным опасно пользоваться «неподконтрольными» властям России системами связи. Об этом он сказал на встрече с «женщинами различных профессий» в преддверии 8 Марта.

На встрече Путин поговорил с командиром батальона связи Ириной Годуновой. Она назвала телеграм «вражеским видом связи» и одобрила то, что в России «подняли вопрос по его блокировке».

«Но вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?» — спросил Путин. Годунова ответила, что согласна.