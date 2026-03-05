Пакистан выражает серьезную обеспокоенность по поводу сегодняшних ударов Ирана беспилотниками по Азербайджану. Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр страны Шахбаз Шариф.

«Выражаем серьезную обеспокоенность нападениями на братский Азербайджан. Пакистан твердо поддерживает руководство и народ Азербайджана и осуждает действия, которые могут привести к дальнейшей эскалации и подрыву регионального мира и стабильности. Мы призываем к сдержанности и вновь подчеркиваем необходимость деэскалации напряженности, а также продолжения диалога и дипломатии для сохранения мира и стабильности в регионе», — написал премьер-министр.