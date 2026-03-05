Существующие темпы экономического роста не соответствуют потенциалу Азербайджана.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на форуме «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных», передает АПА.

Министр отметил, что валютные резервы страны, низкий уровень государственного долга и фискальные показатели свидетельствуют о прочных экономических и финансовых основах Азербайджана. Вместе с тем, по его словам, нынешние темпы экономического роста не в полной мере отражают реальный потенциал экономики страны.