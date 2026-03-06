Один военнослужащий Ирака погиб в результате авиаудара и обстрела иракских сил в пустынных районах на западе страны, сообщает издание Rudaw со ссылкой на источники. По его данным, инцидент произошел после высадки американского спецназа.

По данным объединенного оперативного командования Ирака, подразделение оперативного командования Кербелы проводило поисковую операцию в пустынной зоне между провинциями Кербела и Наджаф. На рассвете военные «подверглись авиаудару и обстрелу». В результате погиб военнослужащий. Еще двое получили ранения.

По информации источников Rudaw, нападение произошло после высадки американского спецназа в районе Шаннана, расположенном на пересечении провинций Аль-Нухайб, Наджаф и Кербела. По словам бывшего депутата Хасана аль-Джанаби, американские военные открыли огонь, когда иракские силы приблизились к ним на расстояние двух километров. Также были сожжены два иракских армейских бронеавтомобиля.