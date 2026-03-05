Президент США Дональд Трамп сообщил о кадровых изменениях в руководстве Министерства внутренней безопасности. По его словам, действующая глава ведомства Кристи Ноэм покинет свой пост, а новым министром станет сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин.

О соответствующем решении глава государства написал в социальной сети Truth Social.

«Рад сообщить, что высоко уважаемый сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин 31 марта станет новым министром внутренней безопасности США», — отметил президент.

Трамп также поблагодарил Кристи Ноэм за работу, уточнив, что после завершения срока полномочий она возглавит новую правительственную структуру, которая будет заниматься вопросами обеспечения безопасности в Западном полушарии.

Ожидается, что кандидатура Маллина пройдет предусмотренную законодательством процедуру утверждения.