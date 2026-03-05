Президент Владимир Зеленский сообщил, что США направили Украине запрос на «конкретную поддержку» в противодействии иранским дронам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы получили запрос от Соединенных Штатов о конкретной поддержке в защите от „шахидов“ в регионе Ближнего Востока. Я поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность», — отметил Зеленский.

Ранее Financial Times сообщала, что США и как минимум одно государство Персидского залива обсуждают закупку у Украины дешевых перехватчиков дронов, которые страна запустила в массовое производство.