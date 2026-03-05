5 марта по инициативе министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

В ходе разговора стороны обсудили атаки беспилотных летательных аппаратов, осуществлённые вооружёнными силами Исламской Республики Иран с территории Ирана по Нахчыванскому международному аэропорту и другой гражданской инфраструктуре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Министры также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между нашими странами, ситуации в регионе и вопросам безопасности.