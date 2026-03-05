Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Израиля Ицхак Герцог должен помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне долгих судебных разбирательств против него. С таким призывом политик выступил в интервью порталу Axios.

До этого Герцог заявил, что решение о помиловании Нетаньяху будет приниматься строго в соответствии с законом и процедурами, установленными правовой системой, а также по совести.

«Этому президенту (Герцогу — прим.) лучше помиловать его (Нетаньяху — прим.) прямо сейчас», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также высказался, что отказывается встречаться с президентом Израиля до тех пор, пока тот не помилует Нетаньяху. По его словам, Герцог пять раз за прошедший год обещал ему помиловать Нетаньяху, но так и не сделал этого.