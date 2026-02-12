Власть сладка, но желание власти ядовито: оно поражает мозг так, что даже самый расчетливый человек теряет ощущение реальности и пускается во все тяжкие. Такая мысль приходит в голову, когда читаешь очередные шокирующие подробности скандального «дела Рамиза Мехтиева» (экс-главы Администрации президента Азербайджана, который с 1995 по 2019 год занимал эту должность). А ведь его называли «серым кардиналом»…

Служба государственной безопасности обнародовала сегодня новые детали уголовного дела, от которых мороз по коже: готовился насильственный захват власти с планами по штурму парламента и государственного телевидения, с переговорами с иностранными спецслужбами и миллионами, спрятанными в тени.

По данным следствия, в заговоре фигурируют Рамиз Мехтиев, Аббас Аббасов, Али Керимли и ряд других лиц. Речь идёт не о политических спорах и не о критике власти. Речь — о попытке силового сценария, о создании организации при поддержке иностранных спецслужб, о привлечении людей из регионов за деньги, о секретных письмах за рубеж с просьбой «надавить» на Баку.

Следствие сообщило, что ещё в 2013 году через посредников было направлено около 550 тысяч долларов на организацию массовых беспорядков в Баку. А позже, в 2020-м, планировался захват Милли Меджлиса и здания государственного телевидения на фоне марша в поддержку армии. Страшно представить, в какой реальности мы могли оказаться, если бы Мехтиеву удалось реализовать эти планы: Азербайджан едва не оказался на краю пропасти.

Между тем особый шок вызвали финансовые детали дела. По данным СГБ, за последние годы Мехтиев легализовал более 17 миллионов манатов, добытых преступным путём. Ну а кадры изъятия денег и перехват переговоров с представителем иностранной разведки стали тяжёлым ударом по тем, кто ещё пытался представить происходящее как «политическую борьбу».

Очевидно, не мы одни задаёмся вопросами: зачем пожилому человеку, находившемуся десятилетия у власти, устраивать гоп-переворот? Ради чего — амбиции? Реванш? Иллюзия влияния? Что это? Что вызвало воспаление мозга у Мехтиева? В итоге — бесславный, позорный финал, а вместо почётной старости — забвение и, как говорится, каторга. Вроде не мальчик, и жизненный опыт есть, но увы… Старческий маразм. Но, судя по всему, слабоумие у «серого кардинала» начало прогрессировать уже давно. Иначе как объяснить его стремление к захвату власти в то время, когда у него было всё?

Не менее любопытной деталью, требующей внимания, является обещание внешним силам изменить внешнеполитический курс страны и взять направление на ОДКБ в случае прихода к власти. Это уже вопрос суверенитета.

Кроме того, Мехтиев годами подталкивал радикальную оппозицию к уличной активности, разогревая протестные настроения и стараясь держать страну в состоянии постоянной внутренней турбулентности. Чем хуже — тем лучше: по такому принципу, судя по материалам следствия, действовала эта сеть.

Так называемая «матерщинная оппозиция» за рубежом тоже не существовала сама по себе. По данным, которые в последние месяцы становятся достоянием общественности, она координировалась и направлялась из единого центра. Инструкции, сценарии, информационные вбросы — всё это являлось частью продуманной схемы давления на государство.

Факты постепенно вскрывают неприглядную картину: Мехтиев, Али Керимли, Аббас Аббасов и другие участники этой группы вели последовательную деятельность, направленную против государства, независимости и конституционного строя. И теперь за громкими словами о «политике» всё отчётливее проступает совсем иная реальность — борьба не за идеи, а против собственной страны.

Сегодня, когда мир разрывают войны и кризисы, оказаться в островке стабильности — привилегия. Азербайджан заслужил её ценой тяжёлых испытаний и упорного труда. И каждый должен понимать: любые игры с хаосом бьют по всему обществу. Цена участия в опасных авантюрах может быть слишком высокой для всех. Они ещё никому не приносили счастья — только горе и лишения.

История показывает: те, кто пытается раскачать страну изнутри, в конечном счёте проигрывают. И выводы из этой истории предстоит сделать каждому.