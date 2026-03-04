Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Лондоне с торговым представителем Великобритании по Азербайджану, членом Палаты лордов Лордом Джоном Олдердайсом. Об этом Р.Набиев написал на своей странице в соцсети X.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологий в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве.

В рамках встречи были рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологий в контексте Соглашения о стратегическом партнерстве.