Посольство Великобритании в Азербайджане выступило с разъяснением по поводу скандальных слушаний в Палате общин. Напомним: группа депутатов нижней палаты британского парламента провела слушания под названием «Стирание прошлого: уничтожение культурного наследия», посвящённые мифическому «уничтожению армянского культурного наследия», как указывается в официальном релизе слушаний, в «Нагорном Карабахе». Более того, на эти слушания их организаторы умудрились пригласить Артака Бегларяна, одного из «говорящих голов» сепаратистов. Руководители целого ряда азербайджанских НПО обратились и к послу Великобритании в Азербайджане Фергюсу Олду и к руководству Палаты общин: организаторы слушаний «объявили запрос об уничтожении армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе».

Прежде всего необходимо отметить, что в Азербайджане не существует территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана, что однозначно признаётся международным сообществом, включая Великобританию. По этой причине использование термина «Нагорный Карабах» является юридически и исторически ошибочным и неприемлемым. Это — грязная политическая кампания, направленная против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Такой подход уже сейчас демонстрирует, что запрос не будет соответствовать критериям объективности и юридической достоверности». Кроме того, авторы обращения подчеркнули: «Данная инициатива рассчитана на подрыв процесса нормализации и доверия между двумя странами, на разжигание реваншизма и сепаратизма».

И вот теперь посольство Великобритании отвечает на запрос. Как отметили в дипмиссии, «посольство Великобритании в Баку представляет Правительство его величества короля Карла III и выражает внешнеполитические позиции правительства Великобритании. Посольство не выступает от имени британского парламента, который в конституционной системе Великобритании является отдельной и независимой ветвью власти». Британские дипломаты отметили, что «парламент действует независимо от правительства, и его слушания, обсуждения и расследования отражают позиции отдельных депутатов или парламентских комитетов, а не официальную политику Правительства его величества. По этой причине посольство не считает целесообразным комментировать содержание или ход парламентских процессов». И подчеркнули: «Позиция Великобритании по Южному Кавказу остаётся ясной и неизменной: мы признаём суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией как единственный путь к прочному и устойчивому миру».

Теоретически здесь можно было бы поставить точку. Тем более открытые конфликты и подобные «переписки» с аккредитованными в Баку дипломатическими миссиями происходили не раз. Армянские лоббисты разного калибра пытались протащить через парламенты очередные «армянские резолюции» в поддержку сепаратизма и агрессии, устраивали слушания и т.д., а затем дипломаты от подобной активности старательно открещивались: парламент — независимая ветвь власти, мы за них не отвечаем. Но… Представим себе на минуточку, что группа депутатов, активистов международных организаций и т.д. попыталась бы провести подобные слушания по поводу Украины. Обсудить, скажем, снос памятников российским писателям или положение русского языка. И для пущей убедительности пригласили бы на эти слушания кого-нибудь из представителей сепаратистов Донбасса или Крыма. И вот интересно: какой была бы реакция официального Лондона в этом случае? Имели бы эти слушания шанс вообще состояться? Или исполнительная власть в Великобритании включила бы свои явные и тайные рычаги и не допустила подобных выпадов против территориальной целостности Украины? Вопрос, как представляется, риторический. Но почему тогда к территориальной целостности Азербайджана отношение куда более, подберём самый мягкий эпитет, легкомысленное?

С подобными двойными стандартами наша страна, к сожалению, за годы армянской агрессии сталкивалась постоянно. И это были двойные стандарты именно на уровне действий исполнительной власти. Сегодня Азербайджан собственными силами восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет в пределах международно признанных границ. Понятно, что в нынешней ситуации такого рода слушания уже не способны изменить ситуацию «в поле». Но это не значит, что в Баку будут «не замечать» ни провокационной активности на уровне парламентов, ни, что ещё более важно, двойных стандартов со стороны исполнительной власти. Повлиять на расклад сил подобные слушания не могут. Но вот испортить атмосферу отношений Азербайджана и Великобритании — это уже куда более реальный риск. Особенно на фоне двойных стандартов.