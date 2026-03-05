Президент США Дональд Трамп оценил операцию США против Ирана на 15 баллов из 10.

«Кто-то спросил, как бы вы оценили ситуацию по десятибалльной шкале. Я ответил примерно на 15», — сказал президент в ходе круглого стола, посвященного защите прав потребителей. Трансляция идет на странице Белого дома в YouTube.

Трамп также дал понять, что у него нет представления, кто может возглавить Иран после гибели его ряда высокопоставленных чиновников.

«Все, кто хочет быть лидером, в итоге погибают», — пояснил он.