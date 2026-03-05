Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу при Республиканском центре педиатрии.

В ходе визита Лейла Алиева поинтересовалась состоянием здоровья детей, проходящих стационарное лечение, подробно ознакомилась с процессом их лечения и созданными условиями.

Она также встретилась с маленькими пациентами и их родителями, вручила детям подарки.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев и заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов предоставили Лейле Алиевой подробную информацию о деятельности медицинского учреждения, оказываемых специализированных медицинских услугах и имеющейся материально-технической базе. Было отмечено, что Наримановская детская клиническая больница, подведомственная TƏBİB, является единственным специализированным учреждением в стране, оказывающим детям стационарную медицинскую помощь в области эндокринологии и аллергологии.

В учреждении с использованием современного медицинского оборудования и комплексного подхода проводятся диагностика и лечение пациентов.