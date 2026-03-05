Процесс мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США сейчас приостановлен из-за военной операции Израиля и США в Иране, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту трехстороннюю дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова», — сказал он.

Об отсутствии согласования даты и площадки новых трехсторонних переговоров по Украине в среду, 4 марта, также сообщило «Суспiльне». Зеленский рассчитывал провести встречи в первой декаде марта и называл возможными датами 5–6 марта.