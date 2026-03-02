В мире дороже всего ценятся безопасность и профессионализм. Особенно по соседству с войной. Это на фоне нынешних драматических событий в Иране ещё раз доказал Азербайджан. Теоретически – небольшая страна с населением 10 млн человек. На практике…

На практике погранично-пропускной пункт «Астара» на азербайджано-иранской границе работает сегодня в особом режиме. Отсюда идёт эвакуация не только азербайджанских граждан, находившихся в Иране. Через Астару из Ирана вывозят граждан РФ, Италии и многих других стран. Именно по территории Азербайджана покидают небезопасный Иран сотрудники многих дипмиссий.

Подобный опыт у Азербайджана уже есть. Именно так развивались события летом 2025 года, во время «12-дневной войны». Тогда, напомним, из Ирана через территорию Азербайджана выехала съёмочная группа Фёдора Бондарчука. Тем же путём проследовал российский Большой симфонический оркестр. Этот оркестр, напомним, в знак благодарности выступил в бакинской Филармонии — разумеется, бесплатно. Такое вот красивое музыкальное «спасибо».

Сегодня и масштабы больше, и география шире. И всё это — на фоне закрытых сухопутных границ. И если быть честными до конца, то события в Иране ещё раз напомнили, насколько важно с точки зрения безопасности держать границы закрытыми и не допускать массовых прорывов.

Но, пожалуй, главные события происходят в небе. В результате военных действий закрыто воздушное пространство не только Ирана, но и соседних с ним стран, в том числе государств Персидского залива. В результате огромный объём транзитных перелётов переключён сегодня на Азербайджан. Более того, самолёты многих авиакомпаний запрашивают вынужденную посадку в Баку.

А это не только география. Это прежде всего развитие авиационной сферы. В Азербайджане — «пятизвёздочный» аэропорт, который может принимать все типы самолётов и ещё обеспечивать их техническое обслуживание. Плюс к этому — профессиональные наземные службы, отели, где можно разместить «свалившихся с неба» пассажиров… Это, скажем так, видимая сторона. А есть ещё транзитные перелёты, которые сегодня на фоне войны идут через воздушное пространство Азербайджана. И здесь тоже дело не только и не столько в географии. В последние годы в Азербайджане большое внимание уделялось сфере контроля за воздушным движением. Проще говоря, работе авиадиспетчеров. Это только кажется, что в небе нет границ и самолёт может лететь куда захочет. На самом деле его аккуратно «ведут» диспетчерские службы. И здесь у Азербайджана тоже есть что предложить: современное оборудование, высокий профессионализм самих диспетчеров… «Пропускная способность» нашей диспетчерской службы оказалась такой, что мы смогли принять на себя огромный дополнительный транзитный поток. И, как показывает практика, после таких чрезвычайных подвижек многие авиакомпании продолжают использовать «азербайджанский воздушный коридор» даже после того, как ситуация приходит в норму.

И в результате сегодня Азербайджан вновь играет роль важнейшего транзитного звена — и на земле, и в воздухе. Наша страна оказывается одним из основных игроков в мировой логистике — и в долгосрочном, и в «чрезвычайном» измерении. И всё это — результат продуманной и долгосрочной стратегии, а не минутная удача.