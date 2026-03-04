В настоящее время ведется работа по эвакуации 200 граждан Азербайджана, находящихся в Катаре, специальным авиарейсом. Об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что в связи с закрытием воздушного пространства Катара планируется эвакуация граждан Азербайджана через территорию Саудовской Аравии.

По его словам, в соответствии с предупреждением МИД, для выезда граждан Азербайджана, находящихся на территории Ирана, в зависимости от региона пребывания используются сухопутные границы нашей страны и Турции: «До настоящего времени 260 наших граждан пересекли границу Азербайджана. Граждан, находящихся в настоящее время в регионе, просим внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных органов власти, держаться подальше от мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности».