В результате комплексных мер Службы государственной безопасности по пресечению провокационно-деструктивной деятельности иностранных спецслужб возникли обоснованные подозрения, что Рамиз Мехтиев, Аббас Аббасов, Али Керимли и другие совершили действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя Азербайджана. Об этом сообщила Служба госбезопасности.

Согласно обвинительному заключению, соучредители и руководители созданной при поддержке иностранных спецслужб организации «Союз азербайджанских организаций России» («Союз миллиардеров») — Аббасов и Рустам Ибрагимбеков, а также Мехтиев, председатель ПНФА Керимли, Фуад Гахраманлы, Ганимат Зайидов и другие вступили в сговор с целью захвата власти.

После создания «Национального совета демократических сил», выдвинувшего в 2013 году Рустама Ибрагимбекова кандидатом в президенты, они при финансовой и организационной поддержке иностранных спецслужб готовили массовые беспорядки, неповиновение властям и срыв работы транспорта и учреждений. Через Ибрагима Мамеда и других лиц было направлено 933 828,40 маната, в том числе средства Мехтиева и Аббасова, на привлечение людей из регионов.

По материалам дела, членам «Союза миллиардеров» поручалось направить в Азербайджан во время выборов 2013 года проживающих за рубежом лиц для участия в митингах и беспорядках, с привлечением их родственников. В 2013 году «Национальный совет» направил секретное письмо руководству иностранного государства с просьбой о поддержке и давлении на Азербайджан для проведения «реформ».

Следствие утверждает, что Зайидов с начала 2013 года от имени Керимли вел тайные переговоры с иностранными спецслужбами, просил содействия в обеспечении прихода к власти и пообещал защиту стратегических интересов этого государства, а также курс на постепенное вступление Азербайджана в ОДКБ.

В ночь с 14 на 15 июля 2020 года Керимли, по версии следствия, поручил сторонникам спровоцировать хаос во время марша в поддержку армии, заменить патриотические лозунги провокационными, захватить здания Милли Меджлиса и ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и объявить о захвате власти.

Кроме того, 27 сентября 2025 года Мехтиев через своего помощника передал Керимли документ «Предложения по реструктуризации системы государственного управления» с планами действий против власти, а 3 октября направил его представителям иностранной спецслужбы; отправка была технически зафиксирована. До 13 октября 2025 года он также легализовал более 17 млн манатов, полученных преступным путем.

Аббасов, Керимли, Гахраманлы, Мамед Ибрагим и Зайидов привлечены по статье 278.1 УК, Амиров — по статьям 32.5 и 278.1, Мехтиев — по статьям 193-1.3.2, 274 и 278.1 УК Азербайджана.

Аббасов, Гахраманлы и Зайидов объявлены в розыск, суд избрал им меру пресечения в виде ареста заочно.

Расследование продолжается.