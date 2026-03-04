Посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел Турции после инцидента с ракетой, сообщает Reuters.

Между тем, турецкий чиновник сообщил AFP, что Турция не была целью запуска. «Мы считаем, что ракета была нацелена на базу на греческом Кипре, но отклонилась от курса», — отметил представитель ведомства.

Инцидент не привёл к пострадавшим, однако вызвал дипломатические консультации между странами региона.

Ранее Министерство обороны Турции сделало заявление о перехвате иранского баллистический боеприпаса.