Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес с помощью беспилотников удар по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне, передает иранское агентство Fars.

«Дата-центр Amazon в Бахрейне, известный как крупнейший на Ближнем Востоке центр обработки данных США, подвергся атаке беспилотников КСИР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта операция была проведена с целью «определения роли этих дата-центров» в поддержке военной и разведывательной деятельности США против Ирана.