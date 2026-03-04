Соединённые Штаты намерены расширить масштаб военной операции против Ирана и приступить к продвижению вглубь его территории. Об этом заявил председатель Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) генерал Дэн Кейн на совместной пресс-конференции с министром обороны США Пит Хегсет.

По словам генерала, американские силы переходят к новому этапу операции. «Теперь мы начнём расширять операцию, нанося удары всё глубже по территории Ирана, создавая дополнительную свободу манёвра для американских сил», — отметил Кейн.

Он также сообщил о снижении интенсивности атак со стороны Ирана. По его данным, количество ударов иранскими беспилотниками сократилось на 73% по сравнению с первыми днями боевых действий.

Кейн подчеркнул, что достигнутые результаты позволили CENTCOM установить локальное превосходство в воздухе на южном направлении иранского побережья. По его утверждению, американские силы смогли прорвать оборону противника, действуя «с подавляющей точностью и огневой мощью».