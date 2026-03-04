Министр обороны США Пит Хегсет провёл пресс-конференцию, на которой заявил о наращивании американского военного присутствия на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном.

Хегсет отметил, что в регион «прибывают дополнительные войска» для участия в операции.

«Ещё очень рано, и, как сказал президент Трамп, мы будем действовать так долго, как потребуется, чтобы обеспечить успех», — заявил он.

По словам главы Пентагона, Соединённые Штаты намерены продолжать военные действия. «Америка побеждает — решительно, сокрушительно и без пощады. Менее чем через неделю две самые мощные военно-воздушные силы в мире получат полный контроль над иранским небом. Это никогда не было справедливой борьбой и не является ею сейчас. Мы наносим удары, пока противник находится на земле», — сказал Хегсет.

Он добавил, что «впереди ещё более масштабные волны» и что США готовы использовать «неограниченные запасы высокоточных гравитационных бомб».

Также министр обороны заявил о серьёзных потерях среди иранского руководства. По его словам, «высшее руководство Ирана мертво, пропало без вести или скрывается в бункерах», а военное командование страны «дезорганизовано».

Кроме того, Хегсет сообщил, что американские силы потопили один из ключевых кораблей Ирана — «Сулеймани». Хегсет также также, что Иран пытался убить президента США Дональда Трампа. По его словам, лидер иранского подразделения, участвовавшего в попытке покушения на Трампа, был ликвидирован.