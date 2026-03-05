Столица Ирана Тегеран подверглась бомбардировке поздним вечером 4 марта. Кадры ударов появились в Сети. На видео зафиксировано несколько взрывов.

По информации телеканала Al Hadath, обстрелу подвергся также город Захедан на юго-востоке Иран.

На фоне происходящего в столице и других крупных городах исламской республики проходят массовые акции в поддержку действующих властей. Участники выступают против действий США и Израиль, а также чтят память погибших, в том числе верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и мирных жителей.

По данным иранских властей, число погибших в результате атак США и Израиля достигло не менее 1 045 человек.