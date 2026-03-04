Иран уже трижды обстрелял здание Генштаба ВС Израиля, а также один раз атаковал один из офисов премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

С таким утверждением выступил советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хамидреза Могаддамфар.

«За последние несколько дней Иран трижды нанес удары по зданию Генштаба израильской армии. Кроме того, мы атаковали один из офисов Нетаньяху: в результате погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии», — заявил иранский чиновник, чьи слова приводит катарский телеканал Al Jazeera.